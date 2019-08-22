Лыжники с Сумщины отличились в Белой Церкви

Спортсмены имели возможность посоревноваться в гонке свободным стилем и супер-спринте.
Среди победителей и призеров были и наши:
В гонке свободным стилем среди девушек и юношей 2004-2005 г.р. на дистанциях 5 км и 7,5 км соответственно победили Мария Савоченко (Сумская ШВСМ, ДЮСШ М. Мамиашвили) и Александр Руденко (КДЮСШ "Барса" ЦОП).
В гонке среди юношей 2006-2008 г.р. на 3 км первым был Михаил Беспалый (Конотопская ДЮСШ М. Мамиашвили).
В супер-спринте свободным стилем среди девушек 2004-2005 г.р. на дистанции 350 м первенствовала Мария Савоченко (Сумская ШВСМ, ДЮСШ М. Мамиашвили), второй была Анна Звиряка (РЦЗВС), третьей - Дария Шкурдода (Конотопская ДЮСШ М. Мамиашвили). Среди юношей «бронза» досталась Александру Руденко (КДЮСШ "Барса" ЦОП).
В супер-спринте среди юношей 2006-2008 г.р. первым был Михаил Беспалый (Конотопская ДЮСШ М. Мамиашвили).
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