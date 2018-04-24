В Сумах определили самую спортивную семью области

В областном фестивале приняли участие семьи из Глухова и Сум.
Свое мастерство и ловкость семьи показывали в эстафетах: «Дед Мазай и зайцы», «Гулливер», «Меткий», «Космонавт», «Ягоды», «Бок о бок», «Кто дальше» и показали все свои знания в спортивной викторине. Победители и призеры определялись по наибольшей сумме очков во всех видах программы.
В общекомандном зачете I место заняла семья Зелениных из Сум, II - завоевала семья Тевосян из Сум, а III - семья Гололобовых из Глухова.
Победители были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками, а все без исключения участники получили сладкие призы за активное участие.
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