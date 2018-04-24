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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:38348

В Сумах определили самую спортивную семью области

30 июля в городском парке им. Кожедуба в Сумах традиционно состоялся областной фестиваль «Мама, папа, я - спортивная семья».

В областном фестивале приняли участие семьи из Глухова и Сум.

Свое мастерство и ловкость семьи показывали в эстафетах: «Дед Мазай и зайцы», «Гулливер», «Меткий», «Космонавт», «Ягоды», «Бок о бок», «Кто дальше» и показали все свои знания в спортивной викторине. Победители и призеры определялись по наибольшей сумме очков во всех видах программы.

В общекомандном зачете I место заняла семья Зелениных из Сум, II - завоевала семья Тевосян из Сум, а III - семья Гололобовых из Глухова.

Победители были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками, а все без исключения участники получили сладкие призы за активное участие.

Спорт Спортивная семья
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