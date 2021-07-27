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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Бурині стались сутички під час спроби провести сесію міськради в будівлі перукарні - є травмовані

У Бурині 4 серпня стались сутички під час спроби провести позачергову сесію міської ради. Під будівлею міської ради зібрались люди, у тому числі депутати. Вони вимагали провести таку сесію. У залі самої ради цього зробити вони не змоги, тому сесію провели у приміщенні з написом "Перукарня".

Саме туди прийшли також люди, їх супроводжувала поліція. Після того, як депутати почали виходити з приміщення, на вулиці сталась бійка. За інформацією поліції та лікарів, офіційно травмованих четверо.

"До нас зверталися три людини із опіками очей, які були внаслідок використання газового балончика. Лікарем призначені краплі і промивання. І все, більш нічого", - розповіла директорка Буринської міської лікарні Катерина Голубцова, пише Суспвільне.

Поліція отримала 7 повідомлень, чотири з яких - від депутатів, два - від міського голови і одне - від жінки, яка сказала, що її чоловіку вдарили каменем по голові, розповів речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.

"Одним із повідомлень міського голови було, що депутати міської ради перешкоджають його діяльності, чинять протиправні дії. Від депутатів невідомі особи не пускають на сесію, яка проводиться незаконно. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 351 ККУ "Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради". Триває досудове розслідування", - розповів Крупецьких.

Позачергову сесію проводили частина депутатів, аби обрати секретаря, який виконував би повноваження міського голови. Бо 27 липня другий апеляційний адміністративний суд скасував реєстрацію Віктора Ладухи Буринським міським головою та зобов'язав місцеву територіальну виборчу комісію розглянути питання про призначення повторних виборів.

"У нас була більшість від загального складу – 14 депутатів. Ми провели сесію, обрали секретаря ради, обрали спочатку лічильну комісію, тобто, дотримуючись всіх вимог закону і регламенту. Є запис на відео, як це все проводилось, все витримано в межах закону. Одноголосно всі проголосували "за". І я трошки повернусь назад: взагалі ми це питання намагались поставити на голосування ще з самого першого засідання, оскільки у нас зараз ще триває установча сесія, вже восьмий місяць. Надалі ми будемо намагатись пройти до сесійної зали й поставити питання про обрання заступників голови і старостинських округів, старост і так далі", - розповів депутат Буринської міської ради Євген Лішунов.

Сам Віктор Ладуха вважає себе легітимним міським головою. Про це він сьогодні заявляв під час подій, які відбувались у Бурині.

"Постанова мала проміжне значення. Я вже прийняв присягу і зареєстрований як міський голова. Це взагалі неможливо – вже громада зробила свій вибір. Згідно регламенту і Конституції, сесія повинна відбуватись у міській раді. Я сесію не скликав. Вчора принесли якусь писульку на коліні написану, але є регламент, коли скликається сесія", - сказав Ладуха.

Повний текст рішення Другого апеляційного адміністративного суду про скасування реєстрації Віктора Ладухи міським головою буде 6 серпня. Як зазначено в ньому, він не підлягає оскарженню.

На сьогоднішні рішення, ухвалені депутатами Буринської міської ради, Віктор Ладуха наклав вето, в тому числі про створення лічильної комісії та обрання секретаря ради.

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