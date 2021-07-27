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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумські патрульні затримали наркозакладчика

Патрульні роти ТОР виявили ймовірного закладчика.

 
Вчора, близько 14-ї години, патрулюючи прибережну територію біля річки Сумки, на провулкові Продольному, увагу інспекторів роти тактико-оперативного реагування (ТОР) привернули двоє чоловіків. Побачивши поліцейських, вони різко розійшлися в різні сторони. Інспектори зупинили громадян, аби встановити причину їхньої дивної поведінки. Під час спілкування один з них поводився стривожено та мав знервовану поведінку. Коли охоронці порядку повідомили про намір провести поверхневу перевірку, то 20-річний сумчанин зізнався, що він має кілька згортків із наркотичною речовиною.
 
Патрульні одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Загалом у чоловіка виявили та вилучили 18 згортків із речовиною, ймовірно, наркотичного походження.
 
Відомо, що за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 ККУ.
Право
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