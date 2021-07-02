На Сумщине в ДТП погиб пешеход Сегодня, 4 августа, около 16:00, водитель автомобиля «Opel», не убедившись в безопасности своего движения, совершил наезд на пешехода. Мужчина погиб на месте происшествия.

43-летний житель села Малые Бубны, двигаясь на автомобиле задним ходом, не увидел 60-летнего односельчанина. В результате наезда, мужчина получил телесные повреждения несовместимые с жизнью и погиб на месте ДТП.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.