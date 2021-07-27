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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:51152

У Сумах відкрили виставку «Кращий твір року - 2021»

До 30-річчя Незалежності України за підтримки управління культури Сумської обласної державної адміністрації та за ініціативи голови Сумського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслуженого майстра Віталія Шума у Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відбувся вернісаж 10-ї ювілейної виставки творів сучасного народного мистецтва Сумщини «Кращий твір року», що об’єднує аматорів і професіоналів.

На виставці представлено близько 200 художніх виробів у дванадцяти номінаціях  43-х учасників із різних куточків Сумщини (Глухів, Конотоп, Кролевець, Ромни, Шостки, Суми, Білопілля). Це – зразки вишивки, вибійки, ткацтва, лялькарства, писанкарства, гончарства, декоративного розпису, різьблення по дереву, шкірі, а також витинанки, плетінням із різних матеріалів. У форматі вернісажу проведено майстер-класи з лялькарства та бісероплетіння.

Виставка спрямована на відродження, збереження, популяризацію надбань національно-культурної спадщини Сумщини та демонстрацію провідних художньо-мистецьких здобутків краю.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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