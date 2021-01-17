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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:14302

В Шостке повысили стоимость проезда в маршрутках

Сегодня, 4 августа, состоялось заседание исполкома городского совета. Рассматривался и резонансный вопрос о тарифе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Начальник управления экономики Дарья Гребенюк сообщила о том, что перевозчики предоставили документы на повышение стоимости проезда в маршрутках: «В зависимости от маршрута, количества машин были представлены расчеты - от 7 до 9 грн на одного пассажира». Необходимость увеличения тарифа они обосновывают подорожанием топлива, запчастей, ростом уровня минимальной заработной платы, сообщает Шостка.инфо.

В ходе дискуссии прозвучали разные мнения. По словам представителя перевозчиков Григория Зевако, когда принимался тариф 5 грн, газ стоил 10,50 грн, и с тех пор он значительно подорожал - сегодня цена составляет 22 грн. Обращалось внимание на нехватку водителей... Григорий Зевако выразил общее мнение перевозчиков - они за стоимость проезда в размере 7 грн.

Член исполкома Денис Линок поднял проблему льготного проезда, а также поведения водителей. «Кому нужна такая льгота, если в час пик ней невозможно воспользоваться?! Льготное место постоянно или занято, или водители говорят, что оно занято», - сказал он. Было предложено использовать для льготников лимитированные электронные проездные билеты и соответственно установить в маршрутках сканирующие устройства (с их помощью можно считывать данные льготника). Компенсации перевозчикам выплачивать в зависимости от количества перевозимых людей. «И проблема постоянно занятого льготного места исчезнет навсегда», - подчеркнул Денис Линок.

Выступили и представители общественности, которые присутствовали на заседании исполкома. Валентина Нипод сообщила, что ряд ветеранских организаций рассмотрел вопрос тарифа на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах. Их точка зрения: если и повышать стоимость проезда в маршрутках, то максимум на 1 грн. «Давайте уважать старшее поколение! И вам тяжело, и нам трудно! - обратилась Валентина Нипод к перевозчикам. - Поэтому 6 грн, и никаких других разговоров».

Итоги дискуссии подвел мэр Николай Нога. Он предложил принять во внимание точку зрения ветеранских организаций и утвердить стоимость проезда в маршрутках 6 грн. Но, вместе с тем, тариф для школьников оставить без изменений - 3 грн. Члены исполкома поддержали предложение городского головы.

Новый тариф на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования начнет действовать с 7 августа.

Экономика Подорожание проезда
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