В Сумах выбирали и хоронили Молодежный совет при горсовете

На заседании присутствовали члены инициативной группы по подготовке учредительного собрания и кандидаты в состав Молодежного совета. Как сообщил глава инициативной группы, заммэра Сум Станислав Поляков, всего поступили заявления от 47 человек.
Сначала кандидаты путем поименного голосования выбрали счетную комиссию из шести представителей, главы и секретаря учредительного собрания, а также определились с количественным составом Молодежного совета - 15 человек.
После перешли к презентациям кандидатов. Претенденты по очереди представляли себя и отвечали на вопросы.
После презентации состоялось голосование. По его результатам сформирован состав Молодежного совета, который будет утверждать депутаты городского совета.
Заслушав претендентов, а участие в отборе принял 21 человек, счетная комиссия составила рейтинговый список кандидатов в соответствии с количеством набранных ими голосов. В Молодежный совет вошли: Антон Вода, Виктория Лисянская, Виктория Стома, Денис Устименко, Марина Уткина, Александр Хоменко, Александр Школьный (по 10 голосов), Артем Бондарев, Антон Вербицкий, Иван Воробьев, Юлия Погребная, Лилия Чорноштан (по 9 голосов), Евгений Скрипка, Светлана Юрченко (по 8 голосов), Анна Мельник (6 голосов), сообщает сайт мэрии.
Официальная версия не сообщает, что на собрание пришли и другая молодежь, не довольная, что молодежный совет выбирает не сама молодежь, а чиновники, которые не разбираются в проблемах молодых.
Как оказалось, из 47 претендентов в этот день смогли быть только 21, остальные не явились или не смогли именно в этот день. Хотя просились онлайн. Презентация оставшихся кандидатов, - пробатьквищинцев, прозеленых и самовыдвиженцев – прошла кулуарно, то есть ее не видели никто, кроме голосовавших.
Поэтому активная молодежь, пришедшая на выборы, по сути, провела молодежный совет в последний путь…
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