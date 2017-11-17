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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах выбирали и хоронили Молодежный совет при горсовете

Сегодня, 4 августа, в Сумах проходило учредительное собрание по формированию состава Молодежного совета при городском совете.

На заседании присутствовали члены инициативной группы по подготовке учредительного собрания и кандидаты в состав Молодежного совета. Как сообщил глава инициативной группы, заммэра Сум Станислав Поляков, всего поступили заявления от 47 человек.

Сначала кандидаты путем поименного голосования выбрали счетную комиссию из шести представителей, главы и секретаря учредительного собрания, а также определились с количественным составом Молодежного совета - 15 человек.

После перешли к презентациям кандидатов. Претенденты по очереди представляли себя и отвечали на вопросы.

После презентации состоялось голосование. По его результатам сформирован состав Молодежного совета, который будет утверждать депутаты городского совета.

Заслушав претендентов, а участие в отборе принял 21 человек, счетная комиссия составила рейтинговый список кандидатов в соответствии с количеством набранных ими голосов. В Молодежный совет вошли: Антон Вода, Виктория Лисянская, Виктория Стома, Денис Устименко, Марина Уткина, Александр Хоменко, Александр Школьный (по 10 голосов), Артем Бондарев, Антон Вербицкий, Иван Воробьев, Юлия Погребная, Лилия Чорноштан (по 9 голосов), Евгений Скрипка, Светлана Юрченко (по 8 голосов), Анна Мельник (6 голосов), сообщает сайт мэрии.

Официальная версия не сообщает, что на собрание пришли и другая молодежь, не довольная, что молодежный совет выбирает не сама молодежь, а чиновники, которые не разбираются в проблемах молодых.

Как оказалось, из 47 претендентов в этот день смогли быть только 21, остальные не явились или не смогли именно в этот день. Хотя просились онлайн. Презентация оставшихся кандидатов, - пробатьквищинцев, прозеленых и самовыдвиженцев – прошла кулуарно, то есть ее не видели никто, кроме голосовавших.

Поэтому активная молодежь, пришедшая на выборы, по сути, провела молодежный совет в последний путь…

Общество Молодежный совет
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