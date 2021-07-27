На Сумщине «скорая» получила 15 новых авто Ключи от 15 современных «скорых», оснащенных оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим, получили представители подразделений Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Кроме автомобилей, для подразделений Центра также закупили 24 новых смартфона и 17 холодильников.

Как рассказал начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко, всего подразделения Центра получили 15 автомобилей. 5 автомобилей (3 класса А и 2 класса С) Центром приобретено на сумму 11 млн гривен за средства, полученные от хозяйственной деятельности. 10 автомашин (6 класса В и 3 класса С) общей стоимостью более 18 миллионов гривен, Центр получил от Министерства здравоохранения Украины.

24 новых смартфона общей стоимостью 120 840 гривен и 17 холодильников на сумму более 116 тыс. гривен приобретены также за средства, полученные за счет хозяйственной деятельности Центра.

Санитарный спецавтотранспорт класса А имеет базовую комплектацию, оснащен дефибриллятором, носилками, креслом-каталкой и другим необходимым оборудованием. Эти машины будут направлены в пункты постоянного базирования бригад экстренной помощи в с. Мирополье Краснопольской подстанции, в с. Штеповка Лебединской подстанции, в с. Воронеж Шосткинской станции.

Автомобили класса В - еще лучше оснащены современным оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим: дефибриллятором; аппаратом «Юкард-100» (для оперативной передачи электрокардиограмм врачам-консультантам диагностического телеметрического консультативного кабинета «Юнет» Центра), пульсоксиметром (для определения наполнения кислородом крови), инфузоматом (оборудованием, которое позволяет максимально точно осуществлять контроль за подачей лекарств пациенту), глюкометром (устройством для определения сахара в крови), стационарными баллонами с кислородом; стационарным электрическим вакуумным отсосом (для очистки дыхательных путей); прибором для подогрева растворов (особенно важно в зимнее время года); переносным холодильником; аппаратами искусственной вентиляции легких - для взрослых и детей; иммобилизационными средствами (вакуумным матрасом, пневматическими шинами, набором шейных воротничков, спинальной доской, креслом для переноса пациента); каталкой и тому подобное.

Такие автомобили поступят на Середина-Будскую подстанцию, в пункты в с. Слобода (Бурынская подстанция), с. Ульяновка (Белопольская подстанция), г. Ворожба (Белопольский подстанция), с. Боромля (Тростянецкая подстанция), с. Терны (Недригайловская подстанция).

Автомобили класса С - самые современные из полученного спецавтотранспорта. Это - реанимобили, в которых обычно выезжают врачебные бригады на вызовы к тяжелобольным. Этот автотранспорт будет эксплуатироваться на Центральной и Шосткинской станциях.