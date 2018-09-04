Сумчанин выиграл полужелезный триатлон в Харькове 1 августа в Харькове провели соревнования по триатлону Iron Way 70.3.

Участникам предлагалось проплыть 1,93 км, проехать 90 км на велосипеде и пробежать полумарафон (21 км).

Лучшим стал уроженец Путивля, выпускник СумГПУ Александр Хадыко, который сейчас живет и тренируется (и тренирует) в Киеве. Его время – 4:07:15 (28:03 плавание – 2-е место после первого этапа, 2:15:14 – велоэтап – 1-е место и 1:20:54 – бег – 1-е место).

Еще один сумчанин Владислав Ворона занял 9-е место – 4:52:15. Он был лучшим в возрастной категории 40-44 года.