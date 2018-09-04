Сумчанин выиграл полужелезный триатлон в Харькове

Участникам предлагалось проплыть 1,93 км, проехать 90 км на велосипеде и пробежать полумарафон (21 км).
Лучшим стал уроженец Путивля, выпускник СумГПУ Александр Хадыко, который сейчас живет и тренируется (и тренирует) в Киеве. Его время – 4:07:15 (28:03 плавание – 2-е место после первого этапа, 2:15:14 – велоэтап – 1-е место и 1:20:54 – бег – 1-е место).
Еще один сумчанин Владислав Ворона занял 9-е место – 4:52:15. Он был лучшим в возрастной категории 40-44 года.
В Киеве провели соревнования по триатлону OLYMPIC — SUBARU TRIATMAN SERIES....
Немец, который живет и тренируется в Конотопе прошел квалификацию для участия в Чемпионате Европы по триатлону 2021 года....
2 августа в Харькове проходили соревнования по триатлону «IRON WAY 70.3»....
6 октября в Барселоне проходил турнир по триатлону Ironman Barcelona....
26 августа в Харькове состоялся очередной этап триатлонской лиги Iron Way....