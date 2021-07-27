5 лет проведет за решеткой рецидивист, который обворовывал гаражи глуховчан Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 39-летнего мужчины, который обворовывал гаражи глуховчан.

Установлено, что ранее 7 раз судимый мужчина специализировался на тайном похищении чужого имущества с проникновением в помещения. После очередного освобождения он продолжил свою преступную деятельность. Обвиняемый проникал в гаражи, откуда похищал запчасти и другие ценные вещи, а однажды завладел скутером.

В суде мужчина признал свою вину, заверял, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным в незаконном завладении транспортным средством, кража, сопряженных с проникновением в жилище, и приговорен к 5 годам 1 месяцу лишения свободы (ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 289 УК Украины).