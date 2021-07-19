Сумские пограничники задержали вора в розыске В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали украинца, который находится в розыске.

Во время проведения пограничного контроля гражданина Украины, который в пешем порядке возвращался из РФ, сработала база данных. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.

По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 «Кража» УК Украины.

После проведения процессуальных действий 34-летнего украинца передали работникам Национальной полиции.