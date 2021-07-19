Сумские пограничники задержали вора в розыске

Во время проведения пограничного контроля гражданина Украины, который в пешем порядке возвращался из РФ, сработала база данных. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.
По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 «Кража» УК Украины.
После проведения процессуальных действий 34-летнего украинца передали работникам Национальной полиции.
Фигуранты наладили поставки медпрепаратов сомнительного происхождения, от транспортировки через границу до поступления в розничные сети аптек....
Якщо ви мрієте стати військовим і присвятити своє життя захисту і обороні державного кордону України,...
21 июля пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества....
За незаконное пересечение границы к уголовной ответственности привлечены два гражданина РФ....
Работники ГБР, при содействии внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и забрали оружие у...