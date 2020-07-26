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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:54282

Сумчанин пытается достучаться до властей из-за загрязнения воздуха

Сумчанин Владимир Ведмедев обратился в Сумскую облгосадминистрацию и Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области по поводу систематического загрязнения воздуха в Сумах.

«

Каждый вечер, начиная с ночи на 28 июля 2021 года во многих районах Сум наблюдается угарный удушающий запах, напоминающий горение торфа. Обычно начинается в 22.00, или 00.00 часов и продолжается до 6 - 7.00 утра. После недели такого воздействия у людей наблюдается головная боль, кашель, першение в горле, покраснение глаз и другие аллергические реакции.

На многочисленные обращения людей по телефону горячей линии Государственная экологическая инспекция в Сумской области не принимает соответствующих меры, вместо этого рассказывая представителям СМИ, что к ним, якобы, обращений не было.

Служба 15-80 Сумского горсовета обращения граждан регистрирует, но отмечает, что им неизвестна природа этой гари, выдвигая самые разные версии - от горения растительности в разных районах города до сжигания мусора.

Исходя из вышеизложенного, прошу:

1. Начать постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха ночью в 2-3 часа в наиболее пострадавших от этого явления районах Сум - 12 микрорайон (Героев Крут, Интернационалистов) путем установления соответствующего стационарного оборудования;

2. Провести внеплановые мероприятия государственного контроля в виде проверок на Сумских предприятиях, отнесенных к первой группе загрязнителей атмосферного воздуха;

3. Совместно с полицией ночью отработать возможные места возможных нарушений экологического законодательства в виде:

- поджогов сухой растительности вблизи мест залегания торфа,

- сжигания мусора,

- выжигания металла из электрических кабелей», - написал она в Фейсбуке.

Общество Вонь Гарь Загрязнение воздуха
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