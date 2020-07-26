Сумчанин пытается достучаться до властей из-за загрязнения воздуха

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Каждый вечер, начиная с ночи на 28 июля 2021 года во многих районах Сум наблюдается угарный удушающий запах, напоминающий горение торфа. Обычно начинается в 22.00, или 00.00 часов и продолжается до 6 - 7.00 утра. После недели такого воздействия у людей наблюдается головная боль, кашель, першение в горле, покраснение глаз и другие аллергические реакции.
На многочисленные обращения людей по телефону горячей линии Государственная экологическая инспекция в Сумской области не принимает соответствующих меры, вместо этого рассказывая представителям СМИ, что к ним, якобы, обращений не было.
Служба 15-80 Сумского горсовета обращения граждан регистрирует, но отмечает, что им неизвестна природа этой гари, выдвигая самые разные версии - от горения растительности в разных районах города до сжигания мусора.
Исходя из вышеизложенного, прошу:
1. Начать постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха ночью в 2-3 часа в наиболее пострадавших от этого явления районах Сум - 12 микрорайон (Героев Крут, Интернационалистов) путем установления соответствующего стационарного оборудования;
2. Провести внеплановые мероприятия государственного контроля в виде проверок на Сумских предприятиях, отнесенных к первой группе загрязнителей атмосферного воздуха;
3. Совместно с полицией ночью отработать возможные места возможных нарушений экологического законодательства в виде:
- поджогов сухой растительности вблизи мест залегания торфа,
- сжигания мусора,
- выжигания металла из электрических кабелей», - написал она в Фейсбуке.
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