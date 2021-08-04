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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине в лесу загорелся ВАЗ

Укрощая возгорания легковушки, пожарные спасли лес.

3 августа в 16:04 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре автомобиля в лесу неподалеку с. Алексино Тростянецкой объединенной территориальной громады. На тушение направили отделения дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние около 14 км от г. Тростянец.

По прибытии на место вызова было установлено, что пламя с автомобиля ВАЗ-21099 перекинулось на лесную подстилку. В 16:32 удалось локализовать пожар, предотвратив распространение пламени на лесной массив. И уже в 16:47 возгорание полностью ликвидировали.

На месте пожара работало от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 4 человека личного состава и 1 единица техники, 1 работник лесной охраны Тростянецкого лесхоза.

По предварительным данным, внуки жительницы села увидели охваченную огнем легковушку. Дети прибежали к бабушке, которая и вызвала спасателей. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются правоохранителями.

Напоминаем гражданам, что в настоящий пожароопасный период запрещается въезд транспортных средств на территорию лесных массивов, а при 5-м высоком классе пожарной опасности, который сейчас сохраняется на территории области, предусматривается введение ограничений на посещение населением хвойных насаждений. Поэтому будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, а при обнаружении признаков пожара в лесах и на открытых территориях немедленно звоните на номер экстренного вызова «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар авто
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