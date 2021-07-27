На Сумщине перевернулся автомобиль: пятеро пострадавших Полиция Тростянец устанавливает обстоятельства ДТП с травмированными.

3 августа на автодороге "Сумы-Полтава" возле села Боромля 38-летняя сумчанка, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser», съехала в кювет и перевернулась. Четыре пассажира и сама водитель получили телесные повреждения различной тяжести.

Как установили правоохранители, во избежание лобового столкновения с неустановленным автомобилем, который выехал на полосу встречного движения, женщина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП одна из пассажирок получила тяжелые телесные повреждения и госпитализирована в реанимационное отделение Тростянецкой центральной районной больницы. Другие пассажиры и сама водитель получили медицинскую помощь на месте аварии и отпущены домой. Следственные действия продолжаются.

В полиции открыто уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.