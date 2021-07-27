Полиция Сум разыскивает мошенниц, которые обогатились за счет пенсионерок более чем на 100 000 гривен Жертвами злоумышленников стали пожилые сумчанки. Женщины, в результате своей доверчивости, отдали мошенникам все денежные сбережения.

В первом случае к 86-летней заявительнице подошли две неизвестные женщины и предложили снять порчу. Женщина заинтересовалась предложением и отдала неизвестным деньги в сумме 2500 долларов и 30000 гривен.

В тот же день пострадала от действий злоумышленниц другая 86-летняя сумчанка. По словам заявительницы, неизвестные женщины пришли к ней домой и, представившись представительницами соцзащиты, стали рассказывать о реформах и изменения в государстве, которые якобы должны состояться в ближайшее время. А также отметили, что из обращения скоро изымут гривны. И предложили заменить все денежные сбережения женщины на новые. Сумчанка согласилась и отдала 10 400 гривен.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которых принимают все необходимые меры с целью установления и задержания злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.