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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:22329

На Сумщине соседи обокрали дом пенсионерки, пока та лежала в больнице

Роменские правоохранители оперативно обнаружили злоумышленников, которые обокрали пенсионерку.

В Роменский районный отдел полиции поступило сообщение от 81-летней жительницы пгт Терны. Женщина сообщила, что около месяца находилась в больнице, а вернувшись домой обнаружила пропажу денег в размере 13 500 гривен.

Проведя ряд оперативно-розыскных действий полицейские разоблачили в преступлениv двух местных жителей. Ими оказались соседи потерпевшей, 58-летний мужчина и 49-летняя женщина, проживающие вместе. Путем подбора ключа злоумышленники попали в дом заявительницы и похитили все сбережения старушки. На момент, когда о данном преступлении стало известно в полиции, деньги правонарушители успели потратить, а женщина сейчас находится за пределами Сумской области. Правоохранители уже установили его местонахождение.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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