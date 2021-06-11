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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине фейковый полицейский изнасиловал 14-летнюю

До 12 лет лишения свободы грозит молодому человеку за изнасилование несовершеннолетней.

Ювенальными прокурорами Сумской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего парня, который изнасиловал 14-летнюю девушку.

Событие произошло 13 февраля 2021 года в одном из поселков городского типа на Сумщине. Обвиняемый в вечернее время в заброшенном здании увидел группу несовершеннолетних. Подойдя к ним, он представился работником полиции и приказал им выйти из здания. Дети выбежали на улицу, однако молодой человек успел схватить за руку одну девушку, которая выходила последней, и повел ее в другую комнату. Сначала молодой человек уговаривал несовершеннолетнюю удовлетворить его половую страсть, а когда девушка отказалась - изнасиловал ее.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Изнасилование
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