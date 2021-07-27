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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:49272

Cумские депутаты так и не нашли денег на ремонты аварийных канализационных сетей

Проблема с канализационными сетями в Сумах существует давно. Большинство коллекторов в городе строились во второй половине прошлого века и на сегодня уже отработали практически по два предельных срока эксплуатации.

Несмотря на то что в последние годы город периодически выделял деньги на ремонт некоторых проблемных участков (как правило, когда уже случалась серьезная авария и другого выхода просто не было), этого все равно крайне мало и большая часть канализационной сети Сум по-прежнему находится в аварийном состоянии, пишет Ваш шанс.

Один из таких объектов - самотечный канализационный коллектор диаметром 500 мм, проходящий по улицам Замостянской и Черкасской, который принимает и транспортирует стоки от потребителей ул. Линейной, Черкасской, Замостянской, 1-й Замостянской и пер. Замостянского. Этот коллектор был построен и введен в эксплуатацию в 1984 году, так что его предельный срок эксплуатации (25 лет) закончился еще в 2009 году.

По информации департамента инфраструктуры, начиная с 2016 года аварийно-диспетчерская служба КП «Горводоканал» систематически фиксирует порывы на этом коллекторе. Только в этом году (в марте) случилось две серьезные аварии - на пересечении ул. Черкасской и Линейной и на углу ул. Черкасской и Замостянской. После обследования обнаружилось, что верхняя часть (свод) трубы полностью разрушилась, а также частично повреждены железобетонные элементы канализационных колодцев, что говорит еще и о значительном проседании верхнего слоя грунта в местах прохождения коллектора.

Еще тогда, в марте, водоканал обращался с этим вопросом к руководству города и депутатским комиссиям, доносил им всю серьезность ситуации и просил денег на реконструкцию коллектора. Департамент инфраструктуры разработал проектно-сметную документацию на реконструкцию (санацию) самотечного канализационного коллектора Д-500 по ул. Замостянской от ул. Харьковской и СКД до перекрестка ул. Черкасской и Линейной на сумму

8,55 млн. грн. Но в бюджете громады на 2021 год было заложено только 50 тыс. грн., и до сих пор вопрос с выделением финансирования так и не сдвинулся с мертвой точки. Распределяя свободный остаток средств прошлого года и перевыполнение бюджета громады за первое полугодие (более 150 млн. грн.), депутаты нашли деньги на все что угодно, но только не на коллектор.

Еще один проблемный участок того же коллектора - от ул. 1-й Замостянской до перекрестка ул. Черкасской с Линейной. На его реконструкцию нужно 7,6 млн. грн., но в бюджете предусмотрено всего 70 тыс. Таким образом, на ремонт обоих аварийных участков указанного коллектора нужно в общей сложности 15,8 млн. грн.

На сегодня на коллекторе по ул. Замостянской постоянно задействованы значительные ресурсы водоканала (насосные станции для перекачивания стоков), что мешает работникам КП оперативно и своевременно выполнять работы по текущему ремонту и содержанию других канализационных сетей по городу.

В конце июля департамент в очередной раз обратился на планово-бюджетную комиссию горсовета с просьбой выделить 15,8 млн. грн. на реконструкцию двух аварийных участков коллектора по ул. Замостянской, и комиссия должна рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Однако очевидно, что на сегодня свободного финансового ресурса у города уже нет - все, что было по итогам первого полугодия, депутаты направили на расходы. И даже если в бюджете будет перевыполнение по итогам девяти месяцев, распределять его будут не раньше конца октября. А тогда начинать такие масштабные ремонтные работы (да еще и связанные с разрытиями) уже будет поздно...

 
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