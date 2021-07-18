Сумские пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды и фальсификации лекарств Фигуранты наладили поставки медпрепаратов сомнительного происхождения, от транспортировки через границу до поступления в розничные сети аптек.

Масштабный транснациональный канал контрабанды через государственную границу Украины лекарственных препаратов с признаками фальсификата выявлено в рамках уголовного производства, начатого по сообщению Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.

Мероприятия под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора Украины проводились совместными группами сотрудников Государственной пограничной службы Украины, следователей ГСУ НП Украины и сотрудников отдела противодействия киберпреступности Киевщины. К ним также привлекались специалисты Государственной лекарственной службы Украины и за силовой поддержки пограничного спецподразделения ДОЗОР.

На границе с РФ в пункте пропуска «Бачевск» на Сумщине задержали автомобиль «MAN». В нем обнаружили лекарственные средства с признаками фальсификата, коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.

Одновременно в Киеве проведены обыски у лиц, роль которых заключалась в получении контрабандных поставок и дальнейшем распределении полученной продукции в сети аптек с целью реализации. Также прошли обыски в аптеках, которые привлекались к розничной торговле лекарственными средствами с признаками фальсификата.

Всего изъято более 10 тыс. единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен. Все направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Дальнейшие следственные действия продолжаются, сообщает Госпогранслужба Украины.