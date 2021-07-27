Всех сумских педагогов не успеют привить до 1 сентября Управление образования и науки приглашает педагогов Сумской городской территориальной громады в четверг, 5 августа, на прививку от COVID-19.

Вакцинация будет проходить в помещении школы № 19 им. М.С. Нестеровского (ул. И. Харитоненко, 3) с 9:00 до 12:00. Будет использоваться вакцина Moderna. Вторая доза вакцины через 28 дней, так что до 1 сентября явно не успеют…

Для получения прививки необходимо зарегистрироваться по этой ссылке до 14:00 среды, 4 августа.