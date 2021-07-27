Всех сумских педагогов не успеют привить до 1 сентября

Вакцинация будет проходить в помещении школы № 19 им. М.С. Нестеровского (ул. И. Харитоненко, 3) с 9:00 до 12:00. Будет использоваться вакцина Moderna. Вторая доза вакцины через 28 дней, так что до 1 сентября явно не успеют…
Для получения прививки необходимо зарегистрироваться по этой ссылке до 14:00 среды, 4 августа.
На сегодня в Сумской области работает 131 пункт вакцинации, они развернуты в каждой территориальной громаде области....
В эти выходные, 31 июля и 1 августа, в Сумах продолжат работать центры массовой вакцинации от COVID-19....
По желанию родителей в Сумской области прививать от коронавируса детей от 12 лет. Это будут делать вакциной американской компании Pfizer....
На Сумщине привито против COVID-19 более 138 тысяч человек, а том числе почти 53 тысячи - двумя дозами....
Как работает один из центров массовой вакцинации в Сумах? Какой вакциной прививают? С каким настроением жители и гости Сум приходят...