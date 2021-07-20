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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:08699

В Сумах ищут вора, укравшего деньги с банковской карты

Кража произошло 30 июля на парковке озера Чеха.

Об этом сообщает потерпевший на странице 0542.ua в Фейсбуке.

«30.07.21 около 19:00 на парковке озера Чеха была вскрыта машина и украдена банковская карта, телефон и наличные деньги. Вскоре вор снял немалую сумму кредитных денег в районе 9-го микрорайона (магазин «Анна»), Героев Крут («Эко маркет»). Удалось найти несколько кадров этого человека во время снятия денег. Прошу откликнуться тех, кто, возможно, знает этого человека или видел.

Обращаться к @vitaliybulanda, +380668728565», - говорится в сообщении.

Право Кража
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