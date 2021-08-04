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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:26167

На Сумщине еще 18 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 4 августа в Сумской области 78 550 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 18 человек (Бурынский район - 2, Краснопольский район - 1, Ахтырский район - 1, Сумы - 11, Тростянецкий район - 2, Шосткинский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1344 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 853 человек, из них за минувшие сутки - 29 (Глухов - 2, Глуховский район - 1, Конотоп - 3, Конотопский район - 3, Кролевецкий район - 3, Липоводолинский район - 1, Ахтырка - 3, Сумы - 4, Сумской район - 1, Шостка - 4, Шосткинский район - 4).

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Общество Коронавирус
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