На Сумщине еще 18 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 18 человек (Бурынский район - 2, Краснопольский район - 1, Ахтырский район - 1, Сумы - 11, Тростянецкий район - 2, Шосткинский район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1344 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 853 человек, из них за минувшие сутки - 29 (Глухов - 2, Глуховский район - 1, Конотоп - 3, Конотопский район - 3, Кролевецкий район - 3, Липоводолинский район - 1, Ахтырка - 3, Сумы - 4, Сумской район - 1, Шостка - 4, Шосткинский район - 4).
По состоянию на 3 августа в Сумской области 78 532 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Статистику предоставила сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 1 августа на Сумщине 78 505 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 31 июля в Сумской области 78 489 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 30 июля в Сумской области 78 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....