Сумские хоккеистки вышли в полуфинал чемпионата Европы 3 августа сборная Украины по хоккею на траве, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, сыграла второй матч на чемпионате Европы ІІІ.

Игры третьего дивизиона проходят в Словении. После победы над хозяйками 14:0 украинки разделались с их соседками из Хорватии 10:0 (голы забивали Юлия Шевченко - 3, Анастасия Воевода - 2, Евгения Мороз, Карина Леонова, Екатерина Шокаленко, Анна Куровская, Валерия Рудиченко).

Выиграв оба матча сборная Украины с первого места в группе вышла в полуфинал, где встретится со второй командой группы Б, в которой играют Швейцария (6 очков), Турция (3), Португалия (3) и Словакия (0 ). Там еще сыграют третий тур. В группе А встретятся Словения и Хорватия, которые определят еще одного полуфиналиста.