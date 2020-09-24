У сумской чемпионки угнали велосипед

По ее словам, велосипед Kellys у нее украли 29 июля от одного из магазинов на ул. Набережная р. Стрелка. Она сообщила в полицию, но там пока даже не открыли уголовное производство по факт кражи.
Сумчанка надеется, что найдется кто-то из очевидцев преступления. Или сам вор вернет ей двухколесник.
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