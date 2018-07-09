Состояние женщин-военных с Сумщины, раненных в зоне ООС, стабилизировалось

Состояние двух женщин-военных, которые были тяжело ранены, стабилизировалось. Они и в дальнейшем находятся в Харьковском военном госпитале. Впереди у них длительный курс лечения и реабилитации. Однако самое страшное уже позади, пишет Шостка.инфо.
Женщины полностью обеспечены необходимыми медикаментами, они находятся под наблюдением опытных квалифицированных врачей.
Остальные раненые наши земляки лечатся в зоне ООС в мобильном госпитале. Сейчас рассматривают вопрос о выписке некоторых из них.
Напомним: 26 июля в Донецкой области во время обстрела пострадали семь военнослужащих с Шосткинщины. Это военные 58-й бригады, которая дислоцируется в поселке Воронеж.
Шосткинский горисполком постоянно держит связь с семьями раненых и их врачами.
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