У Сумах пройде забіг в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ» 28 серпня на території озера Чеха в місті Суми буде проведений всеукраїнський забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ».

Про це було повідомлено під час засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Сумській обласній державній адміністрації.

«Забіг проходить в рамках державних заходів присвячених Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», – повідомив начальник управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Євген ПОХОДНЯ та закликав молодь Сумщини долучитися до заходу.

Проведення забігу – це традиція щорічного вшанування пам'яті полеглих у гібридній війні. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас. Захід є виявом подяки військовослужбовцям та їх сім'ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни.

Основні завдання заходу – вшанувати пам'ять загиблих воїнів АТО/ООС, сприяти патріотичному вихованню молоді, формувати культуру вшанування захисників своєї країни. Кожен учасник пробіжить дистанцію із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України.

Усі бажаючі взяти участь можуть зареєструватися за посиланням.

Організатором проведення заходу на території Сумської області є управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації. Співорганізатор – громадська організація «Рейс Проджект», голова правління Bіталій IВАХ, тел. 0664320622, raceproject@ukr.net.

Довідково. Планом заходів з відзначення у 2021 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 614-рпередбаченопроведення 28 серпня 2021 року Всеукраїнськогозабігу з легкої атлетики в пам’ять прозагиблихвоїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ».