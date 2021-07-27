В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку (видео) Патрулируя улицу Героев Крут, за нарушение правил дорожного движения, инспекторы остановили автомобиль ВАЗ.

За рулем находился 37-летний водитель, который имел признаки алкогольного опьянения. Проходить осмотр на месте остановки и в учреждении здравоохранения мужчина категорически отказался. Документов для проверки патрульным он тоже не предоставил.

При оформлении административных материалов водитель решил, что может избежать ответственности. Чтобы патрульные не составляли на него админматериалы, он предложил каждому по 100 долларов. На предупреждение инспекторов об уголовной ответственности за неправомерную выгоду гражданин не реагировал.

Стражи порядка составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП. Также на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Следователи по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.