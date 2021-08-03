В Сумах в аварию попал очередной учебный автомобиль

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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