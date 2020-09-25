До 6 лет лишения свободы грозит конотопчанину, который ограбил незнакомца

Событие произошло в г. Конотоп 27 мая 2021 года. Двое мужчин уже утром распивали спиртные напитки возле одного из магазинов. Увидев незнакомца, они решили его ограбить. Сначала нападавшие избили потерпевшего, после чего один из них удерживал его за шею, а другой снял с руки часы и приказал отдать другие ценные вещи. 30-летний потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал мобильный телефон.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц и соединенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Сообщника обвиняемого объявлен в розыск, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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