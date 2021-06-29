Сумские энергетики ликвидируют последствия стихии

Сейчас аварийно отключены:
- 6 населенных пунктов частично и 1 полностью;
- 1 линия электропередачи 110 кВ;
- 3 линии электропередачи 35 кВ;
- 5 линий электропередачи 6-10 кВ;
- 33 трансформаторные подстанции.
Из-за непогоды (сильный дождь и шквальные порывы ветра) и, как следствие, повреждения электрооборудования при падении деревьев и веток больше всего пострадали Сумской, Роменский и Конотопский районы.
Бригады АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, прилагая все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в отдельных населенных пунктах области.
Напоминаем! Если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод, немедленно сообщите об этом в колл-центр АО '' Сумыоблэнерго '': 0 (800) 300-247 (круглосуточно, бесплатно), (0542) 659-659.
Не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 метров, ведь он может быть под напряжением!
Предупредите окружающих о поврежденном проводе и организуйте его охрану до прибытия ремонтной бригады АО "Сумыоблэнерго".
Не пытайтесь самостоятельно восстановить электроснабжение!
Работы по восстановлению электроснабжения должны выполнять только специалисты энергокомпании.
Берегите себя и своих близких!
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