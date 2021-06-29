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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:0622

Сумские энергетики ликвидируют последствия стихии

По состоянию на 15.00 3 августа восстановлено электроснабжение в 53 населенных пунктах Сумской области, обесточенных в результате непогоды (на 7 утра без электроснабжения оставалось 60 населенных пунктов).

Сейчас аварийно отключены:

- 6 населенных пунктов частично и 1 полностью;

- 1 линия электропередачи 110 кВ;

- 3 линии электропередачи 35 кВ;

- 5 линий электропередачи 6-10 кВ;

- 33 трансформаторные подстанции.

Из-за непогоды (сильный дождь и шквальные порывы ветра) и, как следствие, повреждения электрооборудования при падении деревьев и веток больше всего пострадали Сумской, Роменский и Конотопский районы.

Бригады АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, прилагая все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения в отдельных населенных пунктах области.

Напоминаем! Если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод, немедленно сообщите об этом в колл-центр АО '' Сумыоблэнерго '': 0 (800) 300-247 (круглосуточно, бесплатно), (0542) 659-659.

Не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 метров, ведь он может быть под напряжением!

Предупредите окружающих о поврежденном проводе и организуйте его охрану до прибытия ремонтной бригады АО "Сумыоблэнерго".

Не пытайтесь самостоятельно восстановить электроснабжение!

Работы по восстановлению электроснабжения должны выполнять только специалисты энергокомпании.

Берегите себя и своих близких!

Общество Отключение света
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