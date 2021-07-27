Сумской тренер, пережившая кому после ДТП, идет на поправку Детский тренер по спортивной акробатике и судья-секретарь ФБУ Анастасия Семерня после двух месяцев в больнице обратилась к друзьям и поддержавшим ее в трудную минуту через Фейсбук.

«Ребят, всем привет. Вчера было два месяца, с того самого страшного дня. Два месяца вы поддерживаете, переживаете, волнуйтесь за меня. Очень много людей откликнулось, очень. Я просто не могла вас подвести, поэтому уже на ножках, хожу, улыбаюсь, надеюсь скоро бегать начну Благодарна вам от всего сердца, за всё, спасибо большое!!!

Теперь можно сказать, что всё самое страшное позади: кома, реанимация, больше месяца горизонтального положения, операция. Хочется забыть и никогда не вспоминать всё это. Впереди ещё долгая реабилитация, буду постепенно возвращаться в свой старый ритм жизни. Соскучилась ужасно по детям, тренировкам, растяжке. Побыстрее бы уже всё это пройти и вперёд:)) Но, буду проходить всё это столько, сколько нужно.

Дай Бог вам и вашим близким никогда не столкнуться и никогда не оказаться в такой ситуации. Хочется верить, что таких "таксистов" на дорогах - единицы.

Живите одним днём и радуйтесь всему происходящем) Спасибо вам!», - написала она.

Напомним: ДТП произошло 2 июня. Тогда такси, на котором ехала Анастасия, врезалось в столб. В больнице оказались оба – и водитель, и пассажирка.