В Сумах в универмаге «Киев» будут вакцинировать по вечерам

Кроме того, в каждом районе функционируют центры массовой вакцинации. В частности, в Сумах их три: КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Сумского городского совета, г. Сумы, ул. Ильинская, 48/50, КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Сумского городского совета, г. Сумы, ул. Привокзальная, 3-а и центр вакцинации в торгово-развлекательном центре «Киев», г. Сумы, ул. Кооперативная, 2.
С 4 августа центр вакцинации в ТРЦ «Киев» будет работать с 15.00 до 19.00.
«Мы делаем все возможное, чтобы люди в нерабочее время смогли прийти в центр и прививаться, - отметил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко. - Еще раз хочу заметить, что есть телефон горячей линии МЗ 0800 60 20 19, где можно записаться на прививку, высказаться о ходе вакцинации».
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