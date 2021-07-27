В Сумах в универмаге «Киев» будут вакцинировать по вечерам На сегодня в Сумской области работает 131 пункт вакцинации, они развернуты в каждой территориальной громаде области.

Кроме того, в каждом районе функционируют центры массовой вакцинации. В частности, в Сумах их три: КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Сумского городского совета, г. Сумы, ул. Ильинская, 48/50, КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» Сумского городского совета, г. Сумы, ул. Привокзальная, 3-а и центр вакцинации в торгово-развлекательном центре «Киев», г. Сумы, ул. Кооперативная, 2.

С 4 августа центр вакцинации в ТРЦ «Киев» будет работать с 15.00 до 19.00.

«Мы делаем все возможное, чтобы люди в нерабочее время смогли прийти в центр и прививаться, - отметил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко. - Еще раз хочу заметить, что есть телефон горячей линии МЗ 0800 60 20 19, где можно записаться на прививку, высказаться о ходе вакцинации».