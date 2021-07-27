Посылки сумчан будут проверять рентгеном и собаками После серии взрывов в Одессе и Киеве «Новая почта» решила проверять все посылки и грузы с помощью рентгена и кинологических служб.

В информационном сообщении пресс- службы компании говорится: «Для нас это событие - тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для «Новой почты». Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности. Именно поэтому мы приняли новые решения», - сообщили в компании.

В частности, почта установит рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов на всех терминалах и депо, которые раньше использовали только на двух сортировочных станциях - в Киеве и Львове. Кроме этого, для проверки будут привлекаться кинологи. Планируется также ввести полную идентификацию клиентов.