На Сумщине мотоциклист сбил пешеходку На автодороге между селами Гутко-Ожинка и Красичка водитель мотоцикла совершил наезд на девушку-пешехода.

О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщили медики. К ним ночью с травмой ноги была доставлена 21-летняя девушка, которая пояснила, что на автодороге на нее совершил наезд мотоциклист.

По словам пострадавшей, сверстник хотел подвезти на мотоцикле домой и ехал ее встретить. Увидев на дороге свет, она выбежала на встречу транспортному средству и попала под колеса.

Сейчас девушка госпитализирована в больницу, а по данному факту полицейские проводят дальнейшую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.