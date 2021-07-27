На Сумщине мотоциклист сбил пешеходку

О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщили медики. К ним ночью с травмой ноги была доставлена 21-летняя девушка, которая пояснила, что на автодороге на нее совершил наезд мотоциклист.
По словам пострадавшей, сверстник хотел подвезти на мотоцикле домой и ехал ее встретить. Увидев на дороге свет, она выбежала на встречу транспортному средству и попала под колеса.
Сейчас девушка госпитализирована в больницу, а по данному факту полицейские проводят дальнейшую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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