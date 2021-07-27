На Сумщине столкнулись лесовоз и микроавтобус: пострадали трое В лесу вблизи села Старая Гута Шосткинского района произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал водитель микроавтобуса и двое его пассажирок.

На пересечении двух лесных дорог столкнулись микроавтобус «Мерседес» и лесовоз «Урал». В результате ДТП 44-летний водитель «Мерседеса» и двое его пассажирок, 42-х и 39-ти лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водителя микроавтобуса госпитализировали в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.