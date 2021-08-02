Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:23764

В Сумах авария возле «Мануфактуры»

На улице Харьковской произошла авария с участием Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Outlander.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумской тренер, пережившая кому после ДТП, идет на поправку
Сегодня 16:00

Сумской тренер, пережившая кому после ДТП, идет на поправку

Детский тренер по спортивной акробатике и судья-секретарь ФБУ Анастасия Семерня после двух месяцев в больнице обратилась к друзьям и поддержавшим...

На Сумщине столкнулись лесовоз и микроавтобус: пострадали трое
Сегодня 14:37

На Сумщине столкнулись лесовоз и микроавтобус: пострадали трое

В лесу вблизи села Старая Гута Шосткинского района произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал водитель микроавтобуса и двое...

В Сумах в ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня 12:25

В Сумах в ДТП пострадал мотоциклист

Происшествие произошло 2 августа, около 15.00, на улице Героев Крут....

На Сумщине BMW снес столб: пострадал пассажир
Сегодня 09:59

На Сумщине BMW снес столб: пострадал пассажир

Полиция Конотопа устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался человек....

Под Сумами в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой
Вчера 11:58

Под Сумами в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмирован водитель и пассажирка мотоцикла....

Новости

Еще 24 жителя Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 09:32
Сумской тренер, пережившая кому после ДТП, идет на поправку
Сегодня 16:00
Пытаясь арендовать квартиру в Глухове, женщина потеряла 8000 гривен задатка
Сегодня 15:44
В Сумах в универмаге «Киев» будут вакцинировать по вечерам
Сегодня 15:14
Посылки сумчан будут проверять рентгеном и собаками
Сегодня 15:02
На Сумщине мошенники обогатились на 100 000 гривен за счет пенсионеров
Сегодня 14:55
На Сумщине столкнулись лесовоз и микроавтобус: пострадали трое
Сегодня 14:37
В Сумах авария возле «Мануфактуры»
Сегодня 14:23
На Сумщине впервые в Украине на 3D-принтере напечатают дом
Сегодня 14:01
Рятувальники провели роз`яснювальну роботу з дітьми та практичне тренування з персоналом дитячого оздоровчого табору “Універ” СумДУ
Сегодня 13:30
У Сумах пройде виставка «Кращий твір року»
Сегодня 12:45
В Сумах в ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня 12:25
view counter

Статьи

Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
Сегодня 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
Сегодня 15:19
На Сумщині встановлена заборона на лов раків
Вчера 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Вчера 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Вчера 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.