Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:01518

На Сумщине впервые в Украине на 3D-принтере напечатают дом

Принтер разработан и произведен в Украине компанией «Мелливора», а Недригайлов будет первым населенным пунктом в Украине, где робот построит дом.

Строительство будет осуществляться в поселке Недригайлов с целью научно-исследовательского эксперимента. Испытания принтера состоится на территории Недригайловской громады благодаря сотрудничеству и дружеским отношениям поселкового головы Константина Волкова с руководством компании «Мелливора».

Стены сооружения будут из бетона, в течение двух недель пройдут испытания принтера, а результатом станет дом размером 6х8 метров, который будет служить жителям Недригайлова.

Устройство размещено на КСК «Колос». Строительный 3D-принтер позволяет печатать дом площадью до 200 м2 всего за несколько дней, а для обслуживания принтера нужно 2 оператора.

После успешного завершения эксперимента результат смогут посмотреть все желающие.

Общество 3D-принтер Стройка
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В центре Сум готовятся строить новую гостиницу
16.04.2019 07:36

В центре Сум готовятся строить новую гостиницу

15 апреля на ул. Героев Сумщины за «Акрополем» началась расчистка территории под строительство....

Все законно: ТЦ на территории школы разрешил строить Жук
26.06.2017 14:00

Все законно: ТЦ на территории школы разрешил строить Жук

Бывший директор департамента градостроительства и земельных отношений Анатолий Жук разъяснил ситуацию со строительством торгового центра на территории школы № 12....

В центре Сум застройщику перекрыли дорогу
23.06.2017 13:14

В центре Сум застройщику перекрыли дорогу

Около десятка родителей, депутаты, активисты и руководство школы заблокировали проезд на территорию Сумской гимназии №1 и школы № 12....

В Сумах начали рыть котлован под торговый центр на территории школы
23.06.2017 10:32

В Сумах начали рыть котлован под торговый центр на территории школы

Об этом на своей странице в фейсбуке написала директор школы № 12, депутат горсовета Ирина Губская....

Сумчане просят в петиции создать cквер вместо постройки двух домов над Пслом
30.05.2016 17:17

Сумчане просят в петиции создать cквер вместо постройки двух домов над Пслом

Электронная петиция от Сумского областного отделения Всеукраинского объединения ветеранов «На розсуд громади» собрала 259 подписей сумчан....

Новости

Еще 24 жителя Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 09:32
Сумской тренер, пережившая кому после ДТП, идет на поправку
Сегодня 16:00
Пытаясь арендовать квартиру в Глухове, женщина потеряла 8000 гривен задатка
Сегодня 15:44
В Сумах в универмаге «Киев» будут вакцинировать по вечерам
Сегодня 15:14
Посылки сумчан будут проверять рентгеном и собаками
Сегодня 15:02
На Сумщине мошенники обогатились на 100 000 гривен за счет пенсионеров
Сегодня 14:55
На Сумщине столкнулись лесовоз и микроавтобус: пострадали трое
Сегодня 14:37
В Сумах авария возле «Мануфактуры»
Сегодня 14:23
На Сумщине впервые в Украине на 3D-принтере напечатают дом
Сегодня 14:01
Рятувальники провели роз`яснювальну роботу з дітьми та практичне тренування з персоналом дитячого оздоровчого табору “Універ” СумДУ
Сегодня 13:30
У Сумах пройде виставка «Кращий твір року»
Сегодня 12:45
В Сумах в ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня 12:25
view counter

Статьи

Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
Сегодня 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
Сегодня 15:19
На Сумщині встановлена заборона на лов раків
Вчера 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Вчера 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Вчера 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.