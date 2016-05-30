На Сумщине впервые в Украине на 3D-принтере напечатают дом

Строительство будет осуществляться в поселке Недригайлов с целью научно-исследовательского эксперимента. Испытания принтера состоится на территории Недригайловской громады благодаря сотрудничеству и дружеским отношениям поселкового головы Константина Волкова с руководством компании «Мелливора».
Стены сооружения будут из бетона, в течение двух недель пройдут испытания принтера, а результатом станет дом размером 6х8 метров, который будет служить жителям Недригайлова.
Устройство размещено на КСК «Колос». Строительный 3D-принтер позволяет печатать дом площадью до 200 м2 всего за несколько дней, а для обслуживания принтера нужно 2 оператора.
После успешного завершения эксперимента результат смогут посмотреть все желающие.
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