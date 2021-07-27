Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:55164

На Сумщине мошенники обогатились на 100 000 гривен за счет пенсионеров

Три пенсионерки отдали мошенникам 100 тыс. грн.

В первом случае в полицию обратилась 81-летняя сумчанка. Заявительница рассказала, что на ее стационарный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который, назвавшись полицейским, сообщил о ДТП, к которому якобы причастна ее дочь.

Через некоторое время неизвестная женщина пришла в квартиру потерпевшей, где последняя отдала ей 30 000 гривен для непривлечения ее дочери к уголовной ответственности.

Во втором случае в полицию обратилась 73-летняя сумчанка, которая сообщила, что на ее телефон поступил звонок якобы от полицейского. Неизвестный мужчина сообщил, что ее внук нанес телесные повреждения другому человеку и за непривлечение его к уголовной ответственности мошенническим путем завладел средствами в размере 40 000 гривен, которые она после телефонного разговора передала неизвестному по месту жительства.

В третьем случае в полицию обратилась 86-летняя жительница города Лебедин. Женщина сообщила, что к ней домой пришел неизвестный мужчина, назвавшийся врачом. Мошенник под предлогом необходимости оплаты лечения ее сына, который якобы попал в ДТП, мошенническим путем завладел ее деньгами в сумме 30000 гривен.

В полиции возбуждены уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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