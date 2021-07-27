Пытаясь арендовать квартиру в Глухове, женщина потеряла 8000 гривен задатка

Женщина рассказала, что нашла на одном из Интернет-ресурсов объявления о сдаче в долгосрочную аренду квартиры в Глухове. Посмотрев фотографии предложенной недвижимости, она решила позвонить автору объявления и обсудить с ним условия сделки.
Телефонный собеседник, назвавшийся владельцем квартиры, попросил обязательную предоплату в сумме 8000 гривен. Женщина согласилась и перечислила указанную сумму. После чего автор объявления перестал выходить с ней на связь.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.
Правоохранители снова обращаются к гражданам с советом быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, за аренду жилья и т.д., а рассчитывайтесь за него при получении или непосредственной передачи ключей в случае найма жилья. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается мошенниками с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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