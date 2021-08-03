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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:51671

Сумские патрульные задержали агрессивного наркомана

Патрульные роты обнаружили у сумчанина вещество, похожее на наркотическое.

На проспекте Курском патрульные роты тактико-оперативного реагирования заметили подозрительного мужчину. Увидев служебный автомобиль, он резко ускорился. Вероятно, гражданин хотел как можно быстрее исчезнуть из поля зрения полицейских.

Инспекторы остановили мужчину. Во время общения он нервничал. Стражи порядка заметили, что он зажал в руке маленький бумажный сверток. На вопрос, что в руке, мужчина начал кричать и агрессивно себя вести. Затем резким движением он выбросил сверток на землю.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции и обеспечили охрану места происшествия. В бумажном свертке было порошкообразное вещество белого цвета, похожее на наркотическое.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.

Право Наркотики
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