На Сумщине из-за непогоды 60 населенных пунктов без света По состоянию на утро 3 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях Украины.

В том числе в Сумской области - 60, Черкасской - 25, Одесской - 18, Черниговской - 14, Днепропетровской - 6 и Киевской – 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает ГСЧУ Украины.