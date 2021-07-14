На Сумщине из-за непогоды 60 населенных пунктов без света

В том числе в Сумской области - 60, Черкасской - 25, Одесской - 18, Черниговской - 14, Днепропетровской - 6 и Киевской – 6.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает ГСЧУ Украины.
Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке....
В ночь на 21 июля в Сумах был шквальный ветер и дождь, о котором предупреждали синоптики....
По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 19 июля по Сумской области и г. Сумі ожидается гроза, местами по области град и...
В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) без света остались 169 населенных пунктов Украины....
По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 15 июля в северной половине Сумской области ожидаются грозы, местами град, местами шквалы 15-20 м/с...