На Сумщине дали 10 лет мужчине, который убил родную сестру, а потом сжег ее тело Недригайловским отделом Роменской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 43-летнего мужчины, который лишил жизни свою родную сестру, а потом сжег ее тело.

По приговору Недригайловского районного суда от 2 августа обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и незаконном завладении транспортным средством и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 289 УК Украины).

Событие произошло 4 марта 2021 года в пгт Недригайлов. Около 15.00 в дом к сестре пришел ее брат. Между родными людьми определенное время продолжался спор за раздел имущества умерших родителей. В частности, брат и сестра не могли поделить родительский дом. В тот день между ними на этой почве возникла ссора, во время которой брат сначала нанес сестре несколько ударов кулаком в лицо, а затем дважды ударил ножом в живот. От полученной травмы 44-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Чтобы избежать разоблачения, мужчина вывез тело на авто за город, облил бензином и сжег. Транспортное средство, принадлежавшее сестре, оставил себе. Именно во время управления этой машиной его остановили полицейские. После непродолжительного общения с правоохранителями мужчина сознался в содеянном.

В суде он извинился перед дочерью погибшей, убеждал, что намерения убивать сестру у него не было, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.