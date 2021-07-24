На Сумщине дали 10 лет мужчине, который убил родную сестру, а потом сжег ее тело

По приговору Недригайловского районного суда от 2 августа обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и незаконном завладении транспортным средством и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 289 УК Украины).
Событие произошло 4 марта 2021 года в пгт Недригайлов. Около 15.00 в дом к сестре пришел ее брат. Между родными людьми определенное время продолжался спор за раздел имущества умерших родителей. В частности, брат и сестра не могли поделить родительский дом. В тот день между ними на этой почве возникла ссора, во время которой брат сначала нанес сестре несколько ударов кулаком в лицо, а затем дважды ударил ножом в живот. От полученной травмы 44-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Чтобы избежать разоблачения, мужчина вывез тело на авто за город, облил бензином и сжег. Транспортное средство, принадлежавшее сестре, оставил себе. Именно во время управления этой машиной его остановили полицейские. После непродолжительного общения с правоохранителями мужчина сознался в содеянном.
В суде он извинился перед дочерью погибшей, убеждал, что намерения убивать сестру у него не было, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Начальница почтового отделения в с. Шатрище на Ямпольщине получила 3 года ограничения свободы за присвоение средств населения....
Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 55-летнего мужчины, который ударил ножом родственника....
По ходатайству Сумской окружной прокуратуры решением суда подозреваемому в убийстве товарища избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без...
На Сумщине к 6 годам лишения свободы осужден наркоторговец....
Полицейские задержали мужчину, который убил знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело 64-летнего товарища, вынес и закопал на окраине...