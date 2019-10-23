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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане, которым воняло, не жаловались в госпродпотребслужбу и экоинспекцию

В Госпродпотребслужбе и экоинспекции не исследовалась воздуха в 12-м микрорайоне Сум, где жители жаловались на запах гари, потому что жалобы не поступали.

Об этом 2 августа в этих службах сообщили Суспільному.

В минувшие выходные жители 12-го микрорайона страдали от запаха гари. Люди рассказали, что чувствовали его несколько ночей подряд, он шел со стороны Василевки.

Спасатели сообщили, что на Василевке, в районе Голубых озер, 31 июля произошел пожар. Вызов получили около 15 часов. Пожар на площади 5 гектаров тушили более 6 часов.

«Огонь охватил остатки сухой растительности и камыш на значительной площади. Порывами ветра огонь быстро распространялся, создавая угрозу для близлежащих трансформаторной подстанции и лесного массива. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - рассказал и.о. представителя управления ГСЧС в Сумской области Евгений Могиленец.

Эколог Сергей Шевченко говорит, что такой запах возникает, когда горит торф. Лесоводы, которые принимали участие в тушении пожара вместе со спасателями, наличие торфа отрицают.

«Горел камыш и остатки сухой водно-болотной растительности. Слоев залегания торфа там не было», - рассказал инженер охраны защиты леса ГП «Сумской лесхоз» Владислав Голуб.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе и экоинспекции, жалоб на запах дыма в этом районе они не получали, поэтому территорию не обследовали и объяснить природу синтетического запаха не могут.

Независимо от природы возгорания, в дыме есть составляющие, которые могут навредить здоровью, говорит эколог Сергей Шевченко: «Во-первых, это СО, то есть угарный газ, с другой стороны это канцерогены, которые вызывают злокачественные опухоли, попадая в дыхательные пути, могут провоцировать различные воспалительные процессы, от катаральных состояний - бронхитов, воспаления легких, злокачественных новообразований», - сказал он.

Общество Вонь
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