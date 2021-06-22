В Сумах дерево упало сразу на несколько машин

В районе завода «Насосэнергомаш» упавшее дерево повредило несколько авто. Фото выложил в Фейсбуке Макс Сарбаев.
Дождь и порывы ветра вызвали падение деревьев, которые повредили четыре транспортных средства....
Видео последствий урагана на трассе Сумы – Белополье выложила в Фейсбуке сумчанка Наталья Муха....
Сегодня, 15 июля, на ул. Троицкой возле собора упало дерево....
Инцидент произошел вечером 14 июля в Садовом микрорайоне....
Сегодня, 22 июня, в 5:00 утра на улице Бондаровка в Ямполе отломилась и упала на соседний дом большая ветка аварийного...