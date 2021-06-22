В Сумах дерево упало сразу на несколько машин Во время грозы с дождем сегодня вечером не повезло нескольким владельцам автомобилей.

В районе завода «Насосэнергомаш» упавшее дерево повредило несколько авто. Фото выложил в Фейсбуке Макс Сарбаев.