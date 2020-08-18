В Сумах провели чемпионат области по велоспорту 1-2 августа в Сумах состоялись соревнования по велосипедному спорту «Чемпионат Сумской области» в индивидуальной и парной гонке среди детей, юношей и девушек.

Около 30 спортсменов ДЮСШ соревновались на дистанции 10 км. Несмотря на жару и сильный ветер все воспитанники показали хорошее время, улучшив предыдущие результаты на несколько минут. Призерами стали: 1 день, индивидуальная гонка на 10 км: Девочки: 1 место - Пушкарь Валерия, 2 - Воловик Ксения, 3 - Матвиенко София Юноши 2009-2012 г.р: 1 - Грюк Роман, 2 - Пугач Остап, 3 - Маслий Никита Младшие юноши: 1 место - Хочин Глеб, 2 - Колесников Арсений, 3 - Витер Данил Юноши: 1 место - Хвостик Иван, 2 - Михайлов Илья, 3 - Гриб Павел 2 день соревнований, парная гонка: Велоспорт Сумы надіслав(-ла) Сьогодні о 20:13 Девочки: 1 - Валерия Пушкарь, Матвиенко София, 2 место - Яременко Ефимия, Воловик Ксения, 3 - Хочина Ульяна, Шелехова София Юноши 2009-2012 г.р.: 1 - Пугач Остап, Грюк Роман, 2 - Маслий Никита, Превалов Иван, 3 - Несвит Данил, Андрющенко Иван Младшие юноши: 1 - Витер Данил, Антонов Артём, 2 - Хочин Глеб, Спорыш Максим, 3 - Колесников Арсений, Мельник Вадим Юноши: 1 - Хвостик Иван, Гриб Павло, 2 место - Михайлов Илья, Яресько Ярослав, 3 место - Обод Александр, Дацько Владислав