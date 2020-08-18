Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:43161

В Сумах провели чемпионат области по велоспорту

1-2 августа в Сумах состоялись соревнования по велосипедному спорту «Чемпионат Сумской области» в индивидуальной и парной гонке среди детей, юношей и девушек.

Около 30 спортсменов ДЮСШ соревновались на дистанции 10 км. Несмотря на жару и сильный ветер все воспитанники показали хорошее время, улучшив предыдущие результаты на несколько минут.

Призерами стали:

1 день, индивидуальная гонка на 10 км:

Девочки: 1 место - Пушкарь Валерия, 2 - Воловик Ксения, 3 -  Матвиенко София

Юноши 2009-2012 г.р: 1 - Грюк Роман, 2 - Пугач Остап, 3 - Маслий Никита

Младшие юноши: 1 место - Хочин Глеб, 2 - Колесников Арсений, 3 - Витер Данил

Юноши: 1 место - Хвостик Иван, 2 - Михайлов Илья, 3 - Гриб Павел

2 день соревнований, парная гонка:

Велоспорт Сумы надіслав(-ла) Сьогодні о 20:13

Девочки: 1 - Валерия Пушкарь, Матвиенко София, 2 место - Яременко Ефимия, Воловик Ксения, 3 - Хочина Ульяна, Шелехова София

Юноши 2009-2012 г.р.: 1 - Пугач Остап, Грюк Роман, 2 - Маслий Никита, Превалов Иван, 3 - Несвит Данил, Андрющенко Иван

Младшие юноши: 1 - Витер Данил, Антонов Артём, 2 - Хочин Глеб, Спорыш Максим, 3 - Колесников Арсений, Мельник Вадим

Юноши: 1 - Хвостик Иван, Гриб Павло, 2 место - Михайлов Илья, Яресько Ярослав, 3 место - Обод Александр, Дацько Владислав

Спорт Велоспорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские велосипедисты проехали 1200 км через всю Украину
30.06.2021 10:13

Сумские велосипедисты проехали 1200 км через всю Украину

Сумской рандонерський клуб впервые провел Les Randonneurs Mondiaux - 1200 км «Восток-Запад»....

В Сумах пройдет Открытый чемпионат Украины по велоспорту
13.05.2021 16:54

В Сумах пройдет Открытый чемпионат Украины по велоспорту

14-17 мая в Сумах пройдет Открытый чемпионат Украины в многодневной гонке (юноши, девушки, младшие юноши, младшие девушки) по велосипедному спорту...

В Сумах пройдет чемпионат области по велоспорту
03.09.2020 08:05

В Сумах пройдет чемпионат области по велоспорту

5-6 сентября состоится чемпионат Сумской области по велоспорту....

В Сумах пройдет чемпионат области по велоспорту
21.08.2020 08:03

В Сумах пройдет чемпионат области по велоспорту

5-6 сентября состоится чемпионат Сумской области по велоспорту....

Сумской велогонщик отличился на чемпионате Украины
18.08.2020 14:05

Сумской велогонщик отличился на чемпионате Украины

В Богуславе Киевской области состоялся чемпионат Украины по велоспорту на шоссе в олимпийских видах программы среди элиты, молодежи (U-23) и...

Новости

Еще 24 жителя Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 09:32
На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом - подробности
Вчера 08:52
В Сумах провели чемпионат области по велоспорту
Сегодня 08:43
Ахтырский суд объявил приговор по ДТП с погибшим ребенком
Сегодня 08:09
За вечер в Сумах упавшие деревья повредили 4 авто
Вчера 23:18
Под Сумами непогода повалила деревья на дорогу (видео)
Вчера 23:07
Сумчане, которым воняло, не жаловались в госпродпотребслужбу и экоинспекцию
Вчера 20:54
В Сумах дерево упало сразу на несколько машин
Вчера 20:44
Экс-губернатор Сумщины отмечает День ВДВ
Вчера 20:23
НАПК передало в суды дела в отношении чиновников с Сумщины
Вчера 19:48
С 9 августа на сумской полигон нельзя будет вывозить несортированный мусор из Сум
Вчера 19:43
За выходные сумские патрульные остановили 5 пьяных водителей
Вчера 17:51
view counter

Статьи

На Сумщині встановлена заборона на лов раків
Вчера 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Вчера 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Вчера 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.