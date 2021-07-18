Еще один сумской студент стал призером Кубка Европы Еще две награды в заключительный соревновательный день юниорского Кубка Европы в Бухаресте добыли украинцы.

«Бронзу» в весовой категории до 100 кг завоевал Алексей Ершов, у супертяжей такую же медаль сумел взять студент СумГУ Алексей Галака (свыше 100 кг), который уже поднимался на бронзовый пьедестал почета Кубка Европы две недели назад.

Напомним, в первый соревновательный день украинская сборная завоевала сразу 6 наград, в том числе отличились двое сумских студентов.

Соревнования в Бухаресте стали заключительным этапом отбора в состав команды, которая примет участие в чемпионате Европы U21, который состоится 9-12 сентября.