Еще один сумской студент стал призером Кубка Европы

«Бронзу» в весовой категории до 100 кг завоевал Алексей Ершов, у супертяжей такую же медаль сумел взять студент СумГУ Алексей Галака (свыше 100 кг), который уже поднимался на бронзовый пьедестал почета Кубка Европы две недели назад.
Напомним, в первый соревновательный день украинская сборная завоевала сразу 6 наград, в том числе отличились двое сумских студентов.
Соревнования в Бухаресте стали заключительным этапом отбора в состав команды, которая примет участие в чемпионате Европы U21, который состоится 9-12 сентября.
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