На Сумщині пройде КулішFEST 6 серпня на Шосткинщині відбудеться КулішFEST до 203 річниці з дня народження Пантелеймона Куліша. Цього року до святкування внесуть цікаві родзинки.

Розпочнуться заходи з 14:30 за традицією у Центральній міській бібліотеці, пише ШосткаNews.City.

О 16.00 від Центральна дитяча бібліотека м.Шостки до Вороніжа відправляться автобуси для охочих відвідати екскурсію від відомого краєзнавця.

О 17.20 від пам'ятника Пантелеймону у Вороніжі відходитиме автобус на святкування у селі Гукове.

Паралельно з цим стартує велопробіг «До батька на Хутір» з Воронежа до села Гукове. Старт маршруту о 16.00 біля Центральної міської бібліотеки у місті Шостка. Протяжність маршруту: 19.46 км по гравійним та ґрунтовим дорогам.

Центральна точка маршруту у селищі Вороніж, де учасники зможуть перепочити, зробити фото біля пам'ятника Пантелеймона Куліша і зробити музичну паузу.

Фінал маршруту: приблизно о 17.40 у селі Гукове, якраз вчасно, щоб побачити виступ кінно-козацького шоу і насолодитися атмосферою свята!

На Гуковому хуторі відбудеться концерт, працюватиме виставка-ярмарок народних умільців. Також тут пройде кінно-козацьке шоу від одного з найяскравіших постатей української ідеології сучасності Отамана Микола Черепа і його Соколиного Хутора.

У програмі - герць (джигітовка), акробатика на конях, вправи з батогом, рубка шашкою; встановлення козацького табору, стягів та виставка зброї, монетний двір Хутора!

Довідково: родина Череп - організатор та учасник Всеукраїнських фестивалів по відродженню традицій, звичаїв, побуту та культури народу України.

Перший зворотний автобус із Гукова до Шостки вийде о 19.40, щоб всі бажаючи мали змогу спіймати рейсовий автобус з Шостки до Вороніжа о 20.30.