С 9 августа на сумской полигон нельзя будет вывозить несортированный мусор из Сум

Об этом сообщил 2 августа во время совещания в Сумском горсовете директор КП «Сумыжилкомсервис» Андрей Шкарин, пишет Суспільне.
По его словам, с 1 января 2018 года запрещается захоронение непереработанных необработанных бытовых отходов.
«Вместе с тем бытовые отходы, доставляемые субъектами хозяйственной деятельности на полигон, являются смешанными с другими видами отходов. Таким образом, предприятие обязано не принимать на захоронение такие отходы», - сказал он.
«Сортировать мусор должны два перевозчика, - сообщил директор департамента инфраструктуры Сум Александр Журба. - Чтобы это не вывозилось, скажем так, в одном кузове в машине. Высыпали, и на этом все закончилось. Сама суть была в том, чтобы перевозчики (прежде всего те, которые предоставляют услугу) сортировали отходы».
Одна из фирм, предоставляющая услуги по вывозу мусора в Сумах - ООО «Сервисресурс». Заместитель директора по экономическим вопросам предприятия Ирина Набока сказала, что о прекращении приема несортированного мусора было объявлено только 2 августа.
«Упор идет, насколько мне известно, на те компании, которые завозили и завозят мусор несортированный на полигон. На данный момент это касаться тарифа для населения не будет», - сказала она.
Что думают о перспективе запрета приема несортированных отходов на предприятии «А-Муссон» - сегодня узнать не удалось. Корреспонденту там не открыли дверь.
Напомним: мусорный конкурс в Сумах состоялся летом 2020 года. По результатам конкурса, ООО «Сервисресурс» обслуживает северо-восточную часть города Сумы и Песчаное. ООО «А-Муссон» работает в юго-западной части Сум и селах Верхнее Песчаное, Загорское, Трофименково, Житейское, Кирияковщина.
Наличие сортировочной станции не было требованием для соискателей, так как конкурс касался именно вывоза, а не обращения с отходами, говорил тогда Александр Журба.
С 1 января 2018 года Украина обязалась сортировать весь мусор по видам материалов, а также разделять его на подходящий для повторного использования, для захоронения и опасный. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины «Об отходах».
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