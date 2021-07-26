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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:45416

У Сумах пройде виставка «Кращий твір року»

4 серпня у Сумському обласному художньому музею відкриється виставка «Кращий твір року».

До 30-річчя Незалежності України за сприяння управління культури Сумської обласної державної адміністрації та за ініціативи голови Сумського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслуженого майстра Віталія Шума у Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького 4 серпня відбудеться вернісаж 10-ї ювілейної виставки творів сучасного народного мистецтва Сумщини «Кращий твір року», що презентує роботи митців області.

Понад 40 учасників із різних куточків Сумщини (Глухів, Конотоп, Кролевець, Ромни, Шостки, Суми, Білопілля) представили близько 80 художніх виробів у дванадцяти номінаціях. Відвідувачі матимуть змогу познайомитися зі зразками вишивки, вибійки, ткацтва, лялькарства, писанкарства, гончарства, декоративного розпису, різьблення по дереву, шкірі, а також витинанками і плетінням із різних матеріалів.

Виставка спрямована на відродження, збереження, популяризацію надбань національно-культурної спадщини Сумщини та демонстрацію її провідних художньо-мистецьких здобутків, враховуючі пропозиції Міністерства культури України щодо розроблення Концепції державної цільової програми підтримки та розвитку народних художніх промислів.

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